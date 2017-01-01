Не у нас: Власти города на три года опоздали с празднованием юбилея

В Австралии власти города Шарлевиль планировали отметить в 2018 году 150-летие со дня основания.
Но историки выяснили, что эта памятная дата прошла в 2015 году, пишет TJ.
Данные официальных органов печати свидетельствовали, что Шарлевилль основан в 1868 году, но департамент природных ресурсов обнаружил в своих архивах, что город был основан 11 января 1865 года.
Мэр города Энни Листон (Annie Liston) заявила, что жители города «расстроились», но власти намерены провести праздничные мероприятия в следующем году. Например, отметить 150-летие с основания железной дороги.
Мы разочаровались, когда поняли, что мы собрались праздновать 150-летие, которое уже прошло. У нас были планы на 2018 год, над которыми мы работали с 2016 года.
Мы будем праздновать пропущенный юбилей, и нам нужно придумать что-то для 153-летия. Нам не нужны причины, чтобы устроить праздник.
Энни Листон, мэр Шарлевилля
novokuznetsk.su
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