«С вас ещё 20 тысяч» – как житель Новокузнецка покупал квартиру в ипотеку и сумел сэкономить

Банки снизили ипотечные ставки, спрос на квартиры стал ещё выше. Кто-то уже купил, кто-то приценивается. Житель Новокузнецка Сергей рассказал, как купил квартиру в ипотеку и где сэкономил.

Почему решился?

– Последние полгода я натыкался на новости о снижении ипотечных ставок. Всё обдумав, мы с женой решили перестать арендовать жильё и купить свою квартиру.

Я юридически неподкованный человек, не решился покупать квартиру в ипотеку без помощи. Знакомых в этой сфере нет, потому пошли в самую крупную риелторскую компанию в городе. Масштаб компании меня поразил, и вызвал доверие.

Спас три миллиона и поменял машину на квартиру

Моему риелтору, Наталье, я честно озвучил: «Нужна трёшка в центре. В новом доме, с ремонтом – и за дёшево. А ещё у нас нет денег для первоначального взноса».

Риелтор меня внимательно выслушала, и повела к коллеге, ипотечному брокеру, для консультации по ипотеке. Брокеры мониторят ипотечные программы и разбираются в условиях.

Кроме стандартных программ от банков, есть партнёрские – специальные для риелторской компании «Этажи». По такой программе тебе дают ипотеку по сниженной ставке (ниже, чем в банке!).

Брокер спросила про мою зарплату и доход супруги и посчитала, что нам могут дать до 2,5 миллионов. Без взноса я мог рассчитывать на пару программ со ставками в районе 13%.

Специалист предложила всё-таки найти первоначальный взнос, чтобы оформить ипотеку под 10%. Мы подсчитали: если я найду 200-300 тысяч, то ежемесячный платёж уменьшится. Но самое главное – будет меньше переплата за весь срок кредита, я сохраню почти 3 миллиона рублей! Всё взвесив, мы с женой решили, что за такие деньги мы готовы некоторое время походить пешком, и решили продать машину.

Брокер подобрала программы и отправила заявку на ипотеку одновременно в несколько банков. Через пару дней первый банк одобрил 2,5 миллиона, ещё через день второй банк одобрил 1,5 миллиона, потом пришли остальные одобрения и пара отказов. Благодаря тому, что брокер подала заявки на ипотеку сразу в несколько банков, у меня была возможность выбора годовой ставки. Конечно, я выбрал ипотеку по самой низкой возможной ставке, она получилась меньше 10%. Удобным было то, что свой выбор я сделал прямо в офисе компании «Этажи». Не нужно было ездить по разным банкам, подавать документы и узнавать результат. Мне понадобился всего 1 пакет документов и немного времени для принятия решения.

Совет: не соглашайтесь на первое предложение. Если работаете с банком, сходите в несколько, просите рассказать про все программы, сделать для вас индивидуальные расчёты. В риелторской компании говорите, что хотите сэкономить – пусть брокер ищет варианты. Работая с компанией «Этажи», реально взять ипотеку по самой низкой для вас процентной ставке.

С вас ещё 20 тысяч!

– Когда мне одобрили ипотеку, из банка позвонил менеджер и сказал, что для оформления кредита нужно 20 тысяч.

Риелтор предупреждал, и я знал, что страховка обязательна. Но в банке получалось дорого. Наталья предложила более дешёвые страховки в других компаниях, и мы уложились в 10 500 рублей.

После этого банк начал странно себя вести. Их специалисты просили принести «дополнительную» справку, потом потребовали её цветной вариант и так далее. С ними несколько недель «воевал» риелтор, меня это не касалось, хотя задержка немного напрягала.

Совет: сомневайтесь в дополнительных платных услугах. Банкам выгодно продать свои продукты, чтобы получить доход. Поэтому менеджеры очень настойчиво продают полный пакет банковских услуг. Не паникуйте, берите время на раздумья и советуйтесь со специалистами. Ещё один хороший совет от брокера: если хотите застраховать квартиру не в «банковской» страховой, попросите у него письменный ответ «О невозможности оформления страховки в любой страховой компании из перечня банка» или «Невозможность отказа от рекомендуемых банком услуг» (формулировки примерные, но смысл понятен).

Как я заработал на риелторе

– Когда искали квартиру, Наталья была честной и разговаривала фактами. «Хотите жить в центре, в новом доме, с хорошим ремонтом? Будет дороже. Вот конкретные квартиры, оценивайте».

Посмотрели с ней с десяток квартир, выбрали и остались довольны. По всем инстанциям она возила меня на своей машине. Присутствовала на подписании кредитного договора в банке, помогла сориентироваться в бумагах. Когда уже с собственником подписывал договор купли-продажи, Наталья подробно рассказала про договор – было понятно, что и зачем я подписываю.

Прозвучит странно, но в итоге мы остались в плюсе.

Брокер «спасла» нас от переплаты в 3 миллиона. Наталья сторговалась с собственником, и тот скинул 200 тысяч. Мы нашли более дешевую страховку для ипотеки и сэкономили 10 тысяч. Бесплатно получили сертификат безопасности. Как мне объяснили, он даёт бесплатную помощь юристов, если квартиру попытаются вернуть обратно (всякое бывает). А если юристы не помогут, компания обещает вернуть деньги. Я попросил, для интереса, посчитать похожую услугу в страховой – стоимость услуги у них вышла 8 тысяч рублей.

Услуги компании обошлись в 40 000 рублей. Без учёта потенциальной экономии мы получили 170 тысяч «чистой прибыли» и хорошую квартиру. Так что я не пожалел денег, которые заплатил за помощь в ипотеке, работу профессионалов и человеческую помощь.

Совет: чтобы повезло, идите в большую компанию, желательно по рекомендации. Если вас не устраивает работа риелтора – просите, чтобы поменяли специалиста.

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Федеральная риелторская компания «Этажи» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 1 этаж. Звоните +7 (3843) 91-07-08. Заходите на сайт nk.etagi.com. Мы в соцсетях: ВКонтакте и Инстаграм, Instagram: @nk_etagi