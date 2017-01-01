Слухи об отставке Тулеева, митинги и ураган: Что интересовало кузбассовцев в этом году

Аналитики Яндекса изучили поисковые предпочтения кузбассовцев за этот год. Многие с интересом читали новости про губернатора Амана Тулеева и об его возможной отставке в связи с болезнью. Но в августе он вновь вернулся к своим полномочиям после длительного периода реабилитации в Москве.

Жители Кемерова активно читали про запуск Яндекс.Такси, новокузнечане – про открытие медцентра «Гранд медика». Мэр Сергей Кузнецов красноречиво рассказывал о плюсах работы нового центра и с гордостью заявлял, что теперь уровень медицинского обслуживания станет выше.

Традиционно весной всех беспокоит уровень воды в Томи. Поэтому новокузнечане внимательно следили за паводковой ситуацией.

Буквально потрясла всех история убийства школьницы в Новокузнецке. Часто интересовались международной выставкой «Уголь России и Майнинг», а ещё много шума наделал ураганный ветер. Сильные порывы переворачивали остановочные павильоны, ломали деревья и срывали крыши.

В конце года кузбассовцев интересовали митинги. Отметим, 2017 год выдался неспокойным. Люди выступали против угольных разрезов, несколько раз к нам приезжал и оппозиционер Алексей Навальный, который обещал пересажать всех коррупционеров.