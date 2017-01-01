Аграрий предупреждает: Уберите фальсификат — и вы поймете, что продуктов у нас нет

«Ежедневно из Белоруссии въезжает в Россию 1500 тонн «белково-жирового продукта», который сразу после пересечения границы становится «сыром», а в производстве российских сыров сплошь и рядом используются такие компоненты, как пальмовое масло и сухое молоко. Уберите с полок весь фальсификат и вы поймете, что продовольствия у нас нет», — резюмировал Грудинин.