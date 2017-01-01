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Новость от 13 Декабря 2017

Аграрий предупреждает: Уберите фальсификат — и вы поймете, что продуктов у нас нет

По словам директора подмосковного совхоза им. Ленина, экс-депутата областной Думы Павла Грудинина, в России сложилась катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве.

Он резко раскритиковал всю аграрную политику российского правительства.  Аграрий уверен, что в стране нет качественной продукции. В первую очередь это касается молочных товаров, передаёт eadaily.com.

«Ежедневно из Белоруссии въезжает в Россию 1500 тонн «белково-жирового продукта», который сразу после пересечения границы становится «сыром», а в производстве российских сыров сплошь и рядом используются такие компоненты, как пальмовое масло и сухое молоко. Уберите с полок весь фальсификат и вы поймете, что продовольствия у нас нет», — резюмировал Грудинин.

Павел Грудинин уверен, что выход из создавшейся ситуации заключается в восстановлении федеральной программы устойчивого развития села, поскольку иначе невозможно решить проблемы разрыва в качестве жизни в городе и деревне.

 

novokuznetsk.su

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