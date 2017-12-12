Родила – получила балл: Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект, который поможет молодым матерям получить высшее образование. Специалисты

Минобрнауки РФ предлагают начислять дополнительные баллы при приеме в вузы девушкам младше 23 лет, у которых есть ребёнок, сообщает РИА Новости.

Для реализации этой идеи нужно внести поправки в 44 пункт приказа министерства образования и науки РФ.В этом пункте перечисляются индивидуальные достижения, учитывающиеся при приеме на обучение.

Если закон примут, то молодые мамы смогут использовать дополнительные баллы для поступления не только в вуз, но и магистратуру.