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Новость от 13 Декабря 2017

Возьмите маечку: Из российских магазинов исчезнут целлофановые пакеты

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сейчас ведутся активные переговоры с торговыми сетями по поводу расширения использования бумажных пакетов, передаёт Российская газета.

Чиновник напомнил, что во многих странах планомерно отказываются от использования пакетов из полиэтилена.

Отметим, 2017 — год Экологии. Ранее в правительстве предлагали ввести дополнительный сбор на целлофановые пакеты.  Уже сейчас многие крупные торговые сети предлагают покупателям альтернативу . К примеру, многоразовые и биоразлагаемые сумки.

novokuznetsk.su

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