Возьмите маечку: Из российских магазинов исчезнут целлофановые пакеты

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сейчас ведутся активные переговоры с торговыми сетями по поводу расширения использования бумажных пакетов, передаёт Российская газета.

Чиновник напомнил, что во многих странах планомерно отказываются от использования пакетов из полиэтилена.

Отметим, 2017 — год Экологии. Ранее в правительстве предлагали ввести дополнительный сбор на целлофановые пакеты. Уже сейчас многие крупные торговые сети предлагают покупателям альтернативу . К примеру, многоразовые и биоразлагаемые сумки.