Протопи ты мне: власти прокомментировали слухи о закрытии муниципальных бань

Начальник УДКХиБ Андрей Горшенин прокомментировал «Кузнецкому рабочему» информацию о закрытии муниципальных бань.
В ответ на вопрос читательницы газеты о вероятном закрытии или продаже всех муниципальных бань в Новокузнецке чиновник заявил:
“В настоящее время в Новокузнецке действуют пять муниципальных бань. Данные бани находятся на балансе подведомственного предприятия МП “Горкомсервис”. Вопрос о закрытии или продаже муниципальных бань в настоящий момент не рассматривается”.
novokuznetsk.su
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