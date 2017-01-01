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Новость от 13 Декабря 2017

Протопи ты мне: власти прокомментировали слухи о закрытии муниципальных бань

Начальник УДКХиБ Андрей Горшенин прокомментировал «Кузнецкому рабочему» информацию о закрытии муниципальных бань.

В ответ на вопрос читательницы газеты о вероятном закрытии или продаже всех муниципальных бань в Новокузнецке чиновник заявил:

“В настоящее время в Новокузнецке действуют пять муниципальных бань. Данные бани находятся на балансе подведомственного предприятия МП “Горкомсервис”. Вопрос о закрытии или продаже муниципальных бань в настоящий момент не рассматривается”.

novokuznetsk.su

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