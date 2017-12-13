Навели порядок: Более 80% россиян довольны услугами ЖКХ

На днях министр строительства и ЖКХ Михаил Мень дал большое интервью газете Известия.

В ходе разговора он обратил внимание на позитивные тенденции. Чиновник отметил, что более 81% россиян довольны услугами ЖКХ. Это заявление он сделал со ссылкой на данные ВЦИОМа.

«Социологи опросили россиян и пришли к выводу, что тема ЖКХ наконец перестала занимать верхние строчки. Согласно декабрьскому опросу ВЦИОМа, 81% граждан удовлетворены качеством ЖКУ», — заявил чиновник.

Глава ведомства подчеркнул, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры ежегодно растут.

К сожалению, в Новокузнецке ещё много проблем с услугами ЖКХ. Этой зимой горожане вынуждены периодически мёрзнуть из-за аварий на теплосетях. Специалисты оперативно решают возникшие проблемы, но через некоторое время возникают очередные прорывы. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Дела-труба: Теплосети Новокузнецка снова попали под контроль людей НЭКА».