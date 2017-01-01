Налоговая валерианка: Путин решил не раздражать россиян новыми налогами до выборов

Российские правительство решило отложить налоговую реформу до проведения президентских выборов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Нынешний состав правительства не хочет брать на себя ответственность за радикальные меры, поскольку никто из них не уверен, попадёт ли он в состав нового правительства.

Минфин якобы предлагает обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников и снизить страховые взносы в обмен на повышение налога на добавленную стоимость (НДС).

Планировалось, что налоговый маневр подстегнет бизнес активнее выходить из тени, что, в свою очередь, приведет к росту доходов бюджета в 2019-2020 годах на 450 миллиардов рублей.

Эксперты не исключают, что реформа может нанести серьёзный удар по торговле, так как повышение НДС при падающих доходах населения может привести к непредвиденным последствиям.

Ожидается, что дискуссия о налоговой реформе будет продолжена уже в новом правительстве. При этом будут обсуждаться различные источники пополнения казны, в том числе и за счет населения.

novokuznetsk.su

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