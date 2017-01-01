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Новость от 13 Декабря 2017

Увидят только избранные: Московские звёзды выступят в Новокузнецке

Завтра в Новокузнецк приедут артисты легендарного театра им. Вахтангова – народные артисты РФ Ирина Купченко, Алексей Гуськов, Юрий Шлыков, Людмила Максакова,  заслуженные артисты РФ Юрий Красков, Алексей Кузнецов, Елена Сотникова и др.

Они привезли спектакль «Евгений Онегин» режиссёра Римаса Туминаса и выступят на сцене Новокузнецкого драматического театра 14 и 15 декабря.

Эти гастроли приурочены к юбилею города и пройдут в рамках проекта «Дни высокого искусства в Новокузнецке».

Отметим, спектакль увидят только те, кто получил пригласительные. За их распространение  отвечают администрация и муниципальные учреждения. Билеты для продажи горожанам в кассы театра не поступали.

novokuznetsk.su

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