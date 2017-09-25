Мифы Новокузнецка: Торговая гидра на привокзальных улицах неистребима

Возле привокзальной площади нечётная сторона пр.Курако вновь заполняется торгашами. Реализация товара осуществляется на придомовой территории, но мнение собственников никого не интересует.

Члены совета дома в бессилии разводят руками:

«Куда мы только не обращались. Везде покивают головами, поохают, поахают, и все остается на прежних местах. Зато потом хозяин лотка с рыбой прямо заявил: можешь не натравливать больше на меня своих собак (главу Куйбышевского района и Роспотребнадзор – прим.авт), я всем заплатил уже».

А ведь возмущаться жителям дома по адресу пр.Курако, 1 есть чем. Рыбой здесь начали торговать с осени. Рыба товар со специфическим запахом, поэтому все ароматы попадают прямо в окна жителей. Более того, на ночь эта рыба не увозится в холодильник, а загружается в легковой автомобиль, который паркуется у торца первого дома. Такой же способ хранения применялся и в относительно теплые осенние месяцы. Но в ответ на жалобы жителей администрация Куйбышевского района лишь предложила бесплатно помочь подготовить исковое заявление в суд с требованием убрать торговую точку.

Как же так, недоумевают жители, — разрешение на торговлю в неположенном месте с нарушением санитарных правил дают чиновники, а потом оспаривать это разрешение должны жители. Не проще ли действовать в соответствии с законом? Жилищный кодекс (ст.44 п.2.3) принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и о пользовании общим имуществом относится к компетенции общего собрания собственников помещений МКД. Чиновники и Роспотребнадзор вправе выдать разрешения на осуществление торговли в целом либо на муниципальном участке. Но торговать лоточникам на придомовой территории или нет вправе решать только общее собрание жителей дома.

По запросу в поисковике «Несанкционированная торговля на пр.Курако» Яндекс выдает множество ссылок на новостные порталы. Борьба с торгашами ведется на протяжении многих лет. Более того администрация Куйбышевского района Новокузнецка проводит регулярные рейды по выявлению несанкционированной торговли и территорий, прилегающих к предприятиям потребительского рынка. Наверное, выявлять не получается. Ведь пока жители дома пр.Курако, 1 воевали с рыбной палаткой, рядом с ними появились продавцы овощами-фруктами и дешевыми шмотками. Хозяйка овощной точки предложила совету дома дружить с ней на небезвозмездной основе, предупредив, что стоять она будет именно здесь в любом случае. Продавец лоточной мелочи даже заморачиваться с жителями дома не стала, просто разложив свой товар.

Хроника с полей битвы:

2008 г. Проверки совместно с РОВД по Куйбышевскому району проводятся еженедельно. Кстати, как показал последний рейд, борьба возымела эффект – у всех продавцов при себе оказались разрешительные документы.

2010 г. Борьба с незаконной торговлей будет превращена в систему, — заверила начальник городского управления по торговле и бытовым услугам Елена Зуева.

2015 г. Специалисты надеются, что на нерадивых предпринимателей повлияют новые законы. Штрафы за реализацию продовольственной или другой продукции в непредназначенных для этого местах достигают не двух, как ранее, а пяти тысяч рублей.

2017 г. Куйбышевский район: План мероприятий с 25.09.2017г. по 29.09.2017г. Вторник 26.09.2017г. Рейд по выявлению несанкционированной торговли и территорий, прилегающих к предприятиям потребительского рынка.

2018 г. ???????????????????????????????