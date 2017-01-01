Зря митингуете: В Кузбассе угольщики рассказали, как заботятся о населении

На сайте областной администрации сообщают об очередной встрече угольщиков и недропользователей с жителями Ленинска-Кузнецкого и Тисульского района.

Пресс-служба АКО сообщила, что в формате диалога представители угольных компаний рассказали о реализации социально-экономических, экологических программ и о планах на 2018 год.

По словам представителя компании «СУЭК-Кузбасс», они на 100% выполняют соглашения по трудовым коллективным договорам - помогают ремонтировать дороги, закупают и выпускают в реки мальков пеляди, рекультивируют земли.

Отметим, на территории Ленинска-Кузнецкого действует семь шахт, два разреза, пять обогатительных фабрик и одно объединенное ПТУ.

Похожая встреча прошла и в Тисульском районе, где присутствовали два недропользователя.

«Такие встречи вселяют уверенность, что район будет развиваться более интенсивно, и мы будем жить лучше», - передаёт пресс-служба АКО слова жительницы пос. Тисуль Раисы Мальцевой.

Отметим, в этом году кузбассовцы активно выступают против разрастания угольных разрезов. По словам губернатора Кемеровской области, ситуацию специально раскачивают перед президентскими выборами. Аман Тулеев даже обозвал митингующих против угольных разрезов «отморозками», чем вызвал бурю негодования среди горожан. Сразу после этого в Новокузнецке прокатилась волна одиночных пикетов.

На днях стало известно, что очередное угольное предприятие хотят открыть в окрестностях Новоильинского района. Жители начали сбор подписей.