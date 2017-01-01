Кузбассовцы переживают: ЦБ отозвал лицензию у очередного банка

Главный регулятор в банковской сфере отозвал лицензию у очередного финансового учреждения.

На этот раз неэффективную систему управления выявили в банке «Канский».

Об этом сообщили сегодня в Центробанке, передаёт Тайга.инфо. Объем собственных средств банка оказался ниже минимального размера уставного капитала.

Сейчас принято решение о вводе временной администрации. Он является участником системы страхования вкладов.

Для справки: Банк «Канский» основан в 1990 г. Офисы работают в Кемерове, Новосибирске, Омске, Красноярске, Томске, Канске, Абакане и Москве. Большей частью актива владеет президент Ассоциации агропромышленников и торговых организаций «Сибирская губерния» Алексей Подсохин, который также возглавлял сеть гипермаркетов «АЛПИ».