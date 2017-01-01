Безопасности ради: Кузбассовцы просят ввести новый штраф для водителей общественного транспорта

На сайте «Банк идей» неравнодушный горожанин Иванов просит ввести дополнительный штраф для водителей.
«Нужно штрафовать водителей общественного транспорта за провоз пассажиров в количестве превышающем паспортную вместимость», — написал он.
Областные власти пока никак не прокомментировали его предложение. Письмо находится в стадии рассмотрения.Напомним, кузбассовцы довольно часто жалуются на поведение водителей за рулём. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в Новокузнецке была запущена горячая линия. Пассажиры могут оперативно позвонить и рассказать о любых нарушениях на рейсе.
novokuznetsk.su
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