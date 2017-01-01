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Новость от 14 Декабря 2017

Безопасности ради: Кузбассовцы просят ввести новый штраф для водителей общественного транспорта

На сайте «Банк идей» неравнодушный горожанин Иванов просит ввести дополнительный штраф для водителей. «Нужно штрафовать водителей общественного транспорта за провоз пассажиров в количестве превышающем паспортную вместимость», — написал он. Областные власти пока никак не прокомментировали его предложение. Письмо находится в стадии рассмотрения. Напомним, кузбассовцы довольно часто жалуются на поведение водителей за рулём. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в Новокузнецке была запущена novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники Напомним, кузбассовцы довольно часто жалуются на поведение водителей за рулём. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в Новокузнецке была запущена горячая линия. Пассажиры могут оперативно позвонить и рассказать о любых нарушениях на рейсе.

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