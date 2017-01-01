Эксперту видней: Кузбасская экономика растёт из-за холодной погоды

Этот год был удачным для Кузбасса – в областную казну увеличились поступления налогов сразу на 37%, отгрузки угля выросли. Благодаря этому губернатор смог направить дополнительные 1, 2 млрд руб. на оказание финансовой помощи местным бюджетам и несколько раз повысил зарплату бюджетникам.
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев прокомментировал рост экономики в Кузбассе, передаёт Федерал Пресс. По его мнению, успехам этого года мы обязаны холодному климату и устойчивому политическому курсу.
«Есть объективные причины экономического роста в Кузбассе на 6,1 % по сравнению с прошлым годом. В этом году кузбасский уголь был востребован в связи с холодными условиями и снижением добычи угля в Китае. Там просто выводят вредные производства за пределы своей территории. Кузбасская экономика этим воспользовалась и показала высокие темпы роста.
Ещё возможно, что они воспользовались эффектом «низкой базы», поскольку по углю 3-4 года назад были кризисные явления. Теперь, видимо, преодолев это, показывают подобный рост, но подчеркну ещё раз, что конкурентные возможности возросли из-за Китая и погодных условий», – добавил Никита Исаев.
novokuznetsk.su
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