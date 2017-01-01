Эксперту видней: Кузбасская экономика растёт из-за холодной погоды

Этот год был удачным для Кузбасса – в областную казну увеличились поступления налогов сразу на 37%, отгрузки угля выросли. Благодаря этому губернатор смог направить дополнительные 1, 2 млрд руб. на оказание финансовой помощи местным бюджетам и несколько раз повысил зарплату бюджетникам.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев прокомментировал рост экономики в Кузбассе, передаёт Федерал Пресс. По его мнению, успехам этого года мы обязаны холодному климату и устойчивому политическому курсу.