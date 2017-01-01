Чем живёт страна: Россияне требуют диалога с властью и справедливости

Социологи проанализировали ситуацию в стране и пришли к выводу, что развитие гражданского общества опережает рост экономики.

Всё чаще у россиян обостряются социальные запросы, а власти на всех уровнях зачастую не готовы ответить на них. Об этих проблемах говорили на пленарном заседании ОП РФ, где был представлен проект доклада о состоянии гражданского общества за 2017 год, передаёт «ФедералПресс».

По словам секретаря ОП РФ Валерия Фадеева, в российском обществе обозначились два ключевых запроса — на диалог с властью и справедливость. Эту тенденцию фиксируют ведущие социологические службы РФ.

Чаще всего в регионах жители жалуются на низкое качество ЖКУ, обслуживание в мед учреждениях и на ветхое жильё.

Но в субъектах РФ далеко не всегда могут решить проблемы россиян. Одной из основных тем доклада стала растущее социальное расслоение и бедность. Решение этой проблемы Общественная палата считает своим приоритетом.

Ранее экономисты сообщали шокирующие цифры – почти каждому второму гражданину хватает денег только на еду и предметы первой необходимости.