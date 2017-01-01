За бесценок: Теплотрасса «Калтанского» продана по цене в десять раз меньше стартовой

Теплотрасса (7,64км), входящая в имущественный комплекс тепличного предприятия ООО «Калтанское», была продана за бесценок. Изначально за неё просили 114,8 млн руб, но в итоге сбили стоимость до 11,58 млн рублей. Новым владельцем стала ОО «Кузбасская торговая компания» (КТК), передаёт Коммерсант-Сибирь.

По информации ЕФРСБ, Учредителями КТК выступают в равных долях Сергей Галуза и Александр Осокин. Компания не аффилирована с победителем торгов по продаже производственного комплекса «Калтанского» — кемеровским ООО «Агро элит-инвест».

Напомним, тепличное хозяйство было построено ещё в 1980-ых годах. Успешно функционировало до 2013 года. После ООО «Калтанское» купили бизнесмены из Новокузнецка, которые взяли кредит у Сбербанка на сумму 390 млн руб., чтобы реконструировать часть площадей.

Но вернуть деньги не смогли, поэтому в 2016 году предприятие было признано банкротом. Сбербанк переуступил ИФК «Энерго», в залоге у которого находится проданное имущество.