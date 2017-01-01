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Новость от 13 Декабря 2017

Чтоб мне так жить: Кормящая чёрной икрой кошку «подруга Трампа» стала советником в Минэкономразвития РФ

Должность советника министра экономического развития Максима Орешкина заняла член ОП, блогер Юлия Алферова.  Об этом заявил в социальных сетях сам чиновник.

Многие россияне сразу вспомнили скандальную историю, связанную с ней. В 2015 году молодая женщина покормила своего кота чёрной икрой и без стеснения продемонстрировала это своим подписчикам в интернете.

После разгоревшегося скандала, она оправдывалась, что просто немного поигралась, как блогер.

Помимо этого подписчики знают Алферову как «подругу Дональда Трампа». У неё есть фотография с будущим президентом США, когда он приезжал в Москву на конкурс «Мисс Вселенная».

novokuznetsk.su

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