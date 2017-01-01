Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей

Официальный сайт Сбербанка стал доступным для незрячих людей.

Теперь все визуальные элементы ресурса сопровождены текстом, невидимым для зрячего пользователя. Кроме того, все графические элементы озвучены, любое действие можно совершить с клавиатуры, упрощена навигация как по отдельным страницам, так и по сайту в целом.

Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров. Для этого необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса (VoiceOver), которая является стандартной для современных устройств.

Сбербанк провёл адаптацию сайта в тесном сотрудничестве с незрячими и слабовидящими экспертами, замечания и пожелания которых были полностью учтены в актуальной версии ресурса.

«Мы тщательно проанализировали потребности наших незрячих и слабовидящих клиентов, — подчеркнул вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. — При адаптации сайта мы исходили из того, что им должен быть полностью доступен весь контент сайта, при этом доступ к нему следовало максимально упростить. Сбербанк намерен продолжать работу в этом направлении: мы открыты для пожеланий и предложений».