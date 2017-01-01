Альтернативное тепло: Число ТЭЦ в Новокузнецке уменьшится

Продолжается обсуждение перехода Новокузнецка на новую модель теплоснабжения — метод альтернативной котельной«.

По мнению Екатерины Косоговой, директора по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании, внедрение этой модели в Сибири позволит повысить эффективность работы предприятий и снизить вредное влияние на окружающую среду, пишет ТАСС. Планы СГК в Новокузнецке предполагают сокращение неэффективных источников тепла.

»Считаем, что три ТЭЦ на Новокузнецк с учётом котельных — это много«, — отметила представитель СГК.

Напомним, СГК сообщала о готовности потратить на модернизацию системы теплоснабжения Новокузнецка около 5 млрд рублей.

Отметим, закон об альтернативной котельной меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.