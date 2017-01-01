Альтернативное тепло: Число ТЭЦ в Новокузнецке уменьшится

Продолжается обсуждение перехода Новокузнецка на новую модель теплоснабжения — метод альтернативной котельной«.
По мнению Екатерины Косоговой, директора по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании, внедрение этой модели в Сибири позволит повысить эффективность работы предприятий и снизить вредное влияние на окружающую среду, пишет ТАСС. Планы СГК в Новокузнецке предполагают сокращение неэффективных источников тепла.
»Считаем, что три ТЭЦ на Новокузнецк с учётом котельных — это много«, — отметила представитель СГК.
Напомним, СГК сообщала о готовности потратить на модернизацию системы теплоснабжения Новокузнецка около 5 млрд рублей.
Отметим, закон об альтернативной котельной меняет систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
По нему в России появятся ценовые зоны, внутри которых за теплоснабжение будут отвечать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО обязана строить, реконструировать и модернизировать объекты теплоснабжения, а также отвечать за качество услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.
По этому методу цена на тепловую энергию рассчитывается исходя из того, сколько могла бы стоить 1 гигакалория тепла для потребителей в случае строительства ими собственной котельной. Это позволит выровнять тарифы в городах, где существуют разные теплоисточники.
Первым городом с "альтернативной котельной" станет Рубцовск Алтайского края - Сибирская генерирующая компания за два года вложит в переоснащение Южной тепловой станции 2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что администрация Новокузнецка планирует отдать все теплосети СГК. Сегодня часть теплосетей находится в аренде у СГК и других компаний.
novokuznetsk.su