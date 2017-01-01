Что съесть, чтобы похудеть, и что выпить, чтобы не болеть: эксперт спортпита в Новокузнецке ломает стереотипы

Все знают, что витамин С укрепляет иммунную систему. Но аскорбинки много не выпьешь – максимум 1 г в сутки без вреда для слизистой желудка. Вот только этого грамма для иммунитета явно маловато. А если источник суперважного витамина – не аскорбиновая кислота, а вытяжка из свежих плодов шиповника и лепестков живых роз?

Такой витамин С можно принимать по 3 грамма в день, заряжая свой иммунитет по полной программе. Причём это не какое-то разрекламированное новомодное аптечное «чудо-юдо», а обычная и хорошо известная специалистам спортпита добавка. Получается, что спортивное питание помогает не заболеть?

И это далеко не все секреты спортпита, которыми с нашими читателями поделился основатель сибирского дивизиона федеральной сети магазинов «Фитнес Формула» Дмитрий Лиханов. А первый магазин спортивного питания в Новокузнецке уже празднует свой 15-летний юбилей.

– Дмитрий, примите наши поздравления и скажите честно, а это очень тяжело – быть первым?

– Когда 15 лет назад я открыл небольшой отдел спортивного питания, у которого и названия-то не было, о спортпите да и ЗОЖ мало кто и мало что в нашем городе знал. Это направление было практически никому не известно. И многие подходили с ехидными улыбочками: «Вы тут комбикормом для людей торгуете?». А кто-то даже начинал «совестить»: «Это же вредно для здоровья!». Тогда большинство считало, что спортивное питание – это только для «качков». Хотя в это же время на Западе такие комплексы стояли в каждом супермаркете – спортпит всё больше набирал популярность.

– А как удалось сломать стереотипы новокузнечан?

– Вся многолетняя история первого в Новокузнецке магазина спортпита – это история «раскачки» темы спортивного питания, которое является важной частью заботы о собственном здоровье. И всё это время я нёс идею, что для хорошей работоспособности, хорошего самочувствия, укрепления иммунитета и многого другого следует добавлять в свой рацион спортпит. Знакомился с врачами и тренерами, рассказывал, убеждал, давал попробовать, как действуют эти комплексы. Объяснял всем, кто интересовался здоровым образом жизни, что спортивное питание нужно не только для наращивания мышечной массы. И, в конце концов, сломал этот миф. И сейчас в наши магазины приходят люди, которые хотят укрепить своё здоровье.

– То есть человек идёт не в аптеку, а в магазин спортивного питания?

– Да. У нас много покупателей, которые, к примеру, наблюдаются у врачей-эндокринологов по поводу различных гормональных нарушений. А среди товаров спортивного питания есть и аминокислота тирозин, и насыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 3-6-9, и альфа липоевая кислота, которые отвечают за хорошую работу гормональной системы и вообще за здоровье щитовидной железы, а также сосудов.

– Вопрос, который интересует большинство женщин, а что можно съесть, чтобы похудеть?

– У нас есть целый ряд всевозможных жиросжигателей. К примеру, термодженики повышают температуру тела и тем самым «вытапливают лишнее». А липотропики ускоряют обменные процессы и расщепляют подкожный жир, преобразуя его в энергию. Если же очень хочется сладкого, но не хочется портить фигуру, то можно полакомиться фруктовыми джемами с разнообразными вкусами – они не содержат ни сахара, ни калорий.

– Дмитрий, первый магазин спортпита в Новокузнецке вы открыли в 2002 году и, несмотря на существовавшие тогда стереотипы, сумели развеять многие мифы и добиться впечатляющего развития этого бизнеса. Сколько у вас магазинов на сегодняшний день?

– В моей компетенции находится 12 магазинов «Фитнес Формулы» в трёх регионах Сибири – Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. И все они предлагают широкий выбор из более сотни наименований продуктов для ЗОЖ, функциональных тренировок, набора массы тела, похудения, здоровья суставов и связок, иммунитета, тонуса, качественного сна, диетического питания.

– Но сейчас, в отличие от того, что было 15 лет назад, многие продают спортпит. Трудно стало конкурировать?

– Глобальное отличие «Фитнес Формулы» в невероятно большом ассортименте спортивного питания. У нас очень много премиальных брендов, принадлежащих мировым лидерам в производстве этой продукции. А мы имеем эксклюзивное право её продажи. Однако и бюджетный сегмент мы представляем широко и достойно. Так что наши клиенты – это самые разные люди.

– Назовёте несколько своих производителей?

– Они, как говорится, у всех на слуху. Например, бельгийская фирма Nanox Performance, канадская фирма Nutrabolics, американские фирмы Rule One и Ruvalus , венгерский бренд Nutriversum с самого большого завода спортивного питания в Европе. Кроме этих и других известных и популярных в мире брендов, «Фитнес Формула» реализует продукцию собственного бренда. Наши жидкие концентраты производятся в Германии, тренировочные комплексы и витамины в США, адаптогены в Белоруссии, протеины и аминокислоты в Санкт-Петербурге и так далее. Опять же сегодня в России выпускается много спортпита. Но бренд «Фитнес Формула» – это продукция премиального класса, произведённая исключительно из высококачественного сырья.

– Тот факт, что ваши магазины входят в федеральную сеть российской «Фитнес Формулы», тоже даёт конкурентные преимущества?

– Действительно, «Фитнес Формула» в России насчитывает сегодня более 200 магазинов спортивного питания, которые расположены по всей стране. И 90% продукции поступает в наши магазины напрямую из Европы и Америки – причём непосредственно с самих заводов-производителей. А это, прежде всего, гарантия защиты от подделок, что, согласитесь, очень важно для людей, которые хотят получить эффект, а не «пустышку» за свои деньги. И главное – мы не платим никаким «перепродавцам», а значит – торгуем премиальным спортивным питанием по низким ценам. И цены за очень достойный спортпит у нас всегда будут ниже, потому что мы работаем для того, чтобы действительно хорошее спортивное питание было доступно всем нашим клиентам.

На правах рекламы.