За двумя зайцами: Кремль запрещает «тащить народ на выборы» и требует высокую явку

В правительстве планомерно готовятся к президентским выборам, которые пройдут в марте 2018 года. На этот раз сама процедура должна стать прозрачной и пройти без скандалов. Источники близкие к Кремлю всё же предупреждают, что выборы могут преподнести неприятные сюрпризы.

С одной стороны в правительстве требуют организовать высокую явку, но с другой — настоятельно требуют «не тащить народ на избирательные участки».

Но отпустив административные рычаги, те субъекты, которые демонстрируют явку на уровне 80-90%, покажут более низкий результат, сообщает Федерал Пресс. И тут тоже сложилась двоякая ситуация – у оппозиции не будет поводов для скандалов, зато получится, что граждане этих регионов менее заинтересованы в выборах президента, чем, например, в выборах губернатора.

«Такую роскошь Кремль себе позволить не может, так как выборы должны показать единство народа вокруг национального лидера и высший уровень заинтересованности президентскими выборами», — считает эксперт издания.

Напомним, последние выборы губернатора в Кузбассе прошли очень оживлённо – явка перевалила 86%. Для сравнения, в других регионах цифры были на уровне 20-30%.

А по предварительным опросам уже сейчас ясно, что многие россияне намерены проигнорировать выборы. «Левада-центр» провел опрос и выяснилось, что на выборы придут 58% избирателей, из них лишь 28% совершенно точно будут голосовать.

Многие политики считают, что за двумя зайцами не угнаться, и Кремлю придется делать ставку на что-то одно: легитимность или высокая явка.