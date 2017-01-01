Другой взгляд: Навальный опубликовал предвыборную программу

Оппозиционер Алексей Навальный на своём сайте опубликовал предвыборную программу. Много пунктов посвящено силовым структурам и судам.

Он выступает против практики назначения судей администрацией президента. Считает необходимым обеспечить финансовую независимость судов и гуманизацию системы уголовного права.

Кроме этого оппозиционер выступает за федерализацию и децентрализацию контроля за деятельностью правоохранительных органов. И намерен создать постоянный парламентский комитет, который займется контролем за деятельностью правоохранительных органов.

Если он станет президентом, то обещает сократить число бюрократов и количество полиции и ОМОНа.

«Важнейшей функцией внешнего контроля полиции будет искоренение порочной и противозаконной практики пыток. Система наказаний за такие преступления будет ужесточена», – сообщает он на своём сайте.

Помимо этого он намерен смягчить наказание за хранение «легких» наркотиков и сделает раздельным содержание осужденных по нетяжким и тяжким статьям, а также устроит амнистию для осужденных за экономические преступления.

В начале декабря Навальный приезжал в Новокузнецк и неоднократно заявлял, что будет бороться с коррупцией и победит её. При этом он уверенно говорил, что пересажает всех коррупционеров.

Пункты программы Навального:

Экономическая повестка

​Достаток для всех, а не богатство для 0,1%

Бороться с коррупцией, а не мириться с воровством

Больницы и дороги, а не дворцы чиновников

Доверять людям, а не решать всё в Москве

Экономическое развитие, а не политическая изоляция

Справедливость для всех, а не произвол силовиков

Власть народа, а не монархия