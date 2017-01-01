Не созрели ещё: Песков заявил, что не видит конкурентов Путину на выборах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет реальных конкурентов на предстоящих выборах. Но он также отметил в эфире телеканала «Россия-24», что «достойных людей много».

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», — заявил он.

Дмитрий Песков также пояснил, что глава предвыборного штаба Путина пока не выбран, поскольку Путин ещё не стал кандидатом.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.