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Новость от 14 Декабря 2017

Медведев думает: Правительство хочет реформировать четыре надзорных ведомства

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о планируемой реформе четырёх надзорных ведомств.

 «На днях внесли в Госдуму законопроект о государственном и муниципальном контроле…сейчас мы рассмотрим несколько предложений, в том числе по интеграции в реформу ещё четырех ведомств — ФМБА, Росавиации, Росрыболовства и Росалкогольрегулирования», — передаёт слова премьер-министра «РИА Новости».

Накануне стало известно, что правительство отложило налоговую реформу до проведения президентских выборов.

novokuznetsk.su

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