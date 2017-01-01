Медведев думает: Правительство хочет реформировать четыре надзорных ведомства

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о планируемой реформе четырёх надзорных ведомств.

«На днях внесли в Госдуму законопроект о государственном и муниципальном контроле…сейчас мы рассмотрим несколько предложений, в том числе по интеграции в реформу ещё четырех ведомств — ФМБА, Росавиации, Росрыболовства и Росалкогольрегулирования», — передаёт слова премьер-министра «РИА Новости».

Накануне стало известно, что правительство отложило налоговую реформу до проведения президентских выборов.