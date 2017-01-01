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Новость от 14 Декабря 2017

Карнавала не будет: Кузбасс остался без дотаций за плохие показатели

На сайте кабмина опубликован список 40-ка лучших регионов по темпам роста налогового потенциала за 2016-й год. Кузбасс в их число не вошёл.

Дмитрий Медведев поручил выплатить этим регионам 20 млрд рублей. Зато наши соседи озолотятся.

  • Томская область получит 543 млн рублей дотаций,
  • Иркутская область — 714 млн рублей,
  • Красноярский край — 1,3 млрд рублей,
  • Алтайский край — 207 млн рублей,
  • Забайкальский край — 155 млн рублей, 
  • Республика Тыва — 50 млн рублей.

novokuznetsk.su

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