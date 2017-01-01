Карнавала не будет: Кузбасс остался без дотаций за плохие показатели

На сайте кабмина опубликован список 40-ка лучших регионов по темпам роста налогового потенциала за 2016-й год. Кузбасс в их число не вошёл.
Дмитрий Медведев поручил выплатить этим регионам 20 млрд рублей. Зато наши соседи озолотятся.
- Томская область получит 543 млн рублей дотаций,
- Иркутская область — 714 млн рублей,
- Красноярский край — 1,3 млрд рублей,
- Алтайский край — 207 млн рублей,
- Забайкальский край — 155 млн рублей,
- Республика Тыва — 50 млн рублей.
novokuznetsk.su
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