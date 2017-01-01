За долги: В Кузбассе банкротят застройщика «Берёзовой рощи»

В Кузбассе компанию ООО «Пиллон», которая занимается застройкой микрорайона «Берёзовая роща» в Кемерове, требуют признать банкротом.

Заявление в суд подано из-за задолженности «Пиллона» в размере 1,5 миллиона рублей за тепло и горячую воду в период с декабря 2016 года по май 2017 года. Истцом выступает ресурсоснабжающая организация АО «Кемеровская генерация», сообщает «Коммерсант-Сибирь».

По данным издания, «Кемеровская генерация» выиграла у «Пиллона» семь исков по взысканию в совокупности 3,65 миллиона рублей долгов за отопление и водоснабжение. А в апреле 2017 года суд уже рассматривал заявление о признании банкротом ООО «Пиллон», но отказал, поскольку требования кредитора не были признаками банкротства.

Жилой комлекс «Берёзовая роща» возводится на территории престижного спального микрорайона ФПК слева от проспекта Молодёжный. Жилой комплекс состоит из 7 жилых домов в кирпичном и панельном исполнении различной этажности от 9 до 16 этажей.