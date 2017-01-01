Голод – не тётка: В России придумали, как бороться с бедностью

Уже несколько лет подряд реальные доходы россиян продолжают снижаться. Многие могут позволить себе только продукты и товары первой необходимости.
Ранее экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил. Что бедность жителей – это главный позор России.
Чтобы переломить ситуацию, в правительстве приняли решение помощь сделать адресной. Путин недавно заявил о новом пособии для семей, которые решились на первенца. Но государство будет помогать только тем, кому действительно нужна помощь.
По словам завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова, профессора Константина Ордова, идея эта очень хорошая, но необходимо разработать действенную схему, чтобы деньги получали те, кто действительно в этом нуждаются, а с этим в стране чаще всего и возникают проблемы.
Профессор уверен, что для успешной борьбы с бедностью нужно не только предоставлять прямое пособие, но и выдавать карточки на продукты и товары. Только тогда можно рассчитывать на хорошие результаты, передаёт Экономика сегодня.
«С точки зрения экономической науки мы здесь говорим о повышении эффективности так называемых социальных расходов, что для нас сегодня очень и очень важно . Раз правительством уже принято решение изымать средства из экономики на решение таких проблем, то они должны тратиться максимально эффективно, а вот с этим сегодня в России существуют серьезные проблемы. Что касается «эффективно», то здесь имеется в виду принцип, что подобные средства должны получить именно те категории российского населения, которые в них максимально нуждаются. Здесь нужно добиться того, чтобы эффективность расходования таких средств не вызывала ни у кого сомнений. Для этого и нужно добиться адресности, чтобы данные средства не были размазаны тонким слоем по всем категориям российского населения», - резюмирует Ордов.
К сожалению, нужно говорить о том, что общее число малоимущих в России из-за экономических проблем в нашей стране постепенно возрастает, и это коррелирует с той тенденцией, что общее число денег, которые бюджет может потратить на поддержку таких слоев, у нас еще меньше, чем до событий 2014 года, уверен эксперт.
novokuznetsk.su
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