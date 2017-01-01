Голод – не тётка: В России придумали, как бороться с бедностью

Уже несколько лет подряд реальные доходы россиян продолжают снижаться. Многие могут позволить себе только продукты и товары первой необходимости.

Ранее экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил. Что бедность жителей – это главный позор России.

Чтобы переломить ситуацию, в правительстве приняли решение помощь сделать адресной. Путин недавно заявил о новом пособии для семей, которые решились на первенца. Но государство будет помогать только тем, кому действительно нужна помощь.

По словам завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова, профессора Константина Ордова, идея эта очень хорошая, но необходимо разработать действенную схему, чтобы деньги получали те, кто действительно в этом нуждаются, а с этим в стране чаще всего и возникают проблемы.

Профессор уверен, что для успешной борьбы с бедностью нужно не только предоставлять прямое пособие, но и выдавать карточки на продукты и товары. Только тогда можно рассчитывать на хорошие результаты, передаёт Экономика сегодня.