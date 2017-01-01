Результаты за ноябрь: Новокузнечане бегут из города из-за плохой экологии

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра опубликовали отчёт о состоянии атмосферы в Новокузнецке в ноябре.

К сожалению, городской воздух нельзя назвать чистым. Новокузнечане дышали фторидом водорода (ПДК 2,1), оксидом углерода и пылью ( 1,5 и 1,4 ПДК соответственно). Кроме этого было много сажи (ПДК 1,2) и фенола (ПДК 1,3).

По информации департамента природных ресурсов и экологии Кузбасса, вклад в загрязнение атмосферы внесли местные производства, транспорт и печное отопление частного сектора.

«Превышения по саже и фенолу носили краткосрочный характер и были зафиксированы единожды в дневное и вечернее время в период НМУ. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха сажей внесли автотранспорт и печное отопление; фенолом – источник не выявлен», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы фторидом водорода. Сейчас создана рабочая группа, которая должна найти нарушителей.

Многие новокузнечане отмечают, что чаще всего мысль о переезде им приходит в голову из-за плохой экологии. Большинство жалуется на вонь и смог по вечерам. Городская администрация сообщает, что за последние несколько лет вредных выбросов стало меньше.

«Я люблю свой город, но всякий раз, когда вижу серое, грязное облако над городом, задумываюсь о переезде», — признался горожанин Алексей.