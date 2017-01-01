В прямом эфире: Путин ответит на неудобные вопросы журналистов

Сегодня, 14 декабря, президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в прямом эфире. Эксперты отмечают, что на эту встречу аккредитовалось рекордное число российских и иностранных корреспондентов. Для сравнения, если в 2016-ом таковых было 1350, то сейчас аккредитацию получили 1640 сотрудников массмедиа.

Традиционно президент будет рассказывать об успехах во внешней и внутренней политике страны, о пенсиях, проблемах регионов и предстоящих выборах.

Ожидается, что разговор будет традиционно долгим. Многие считают, что 13 пресс-конференция пройдёт в рамках его предвыборной кампании. Ведь несколько дней назад Владимир Путин заявил о своём желании баллотироваться в президенты 2018 году.

Увидеть прямой эфир с президентом новокузнечане смогут на федеральных каналах (1 канал, Россия1) в 16.00.