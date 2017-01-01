Не по карману: Кузбассовцы не готовы платить 2,4 млн рублей за московскую звезду

Специалисты портала Зарплата.ру спросили у кузбассовцев, как они проводят новогодние корпоративы на работе. Оказалось, что отмечают с коллегами Новый год только 75%.

На банкет и зрелищное шоу ходят 35%, ещё 23% организуют скромный праздник, а 40% проводят Новый год на работе своими силами.

А вот звёзды на корпоративе – явление редкое. Лишь четырём из 2100 опрошенных жителей Кемеровской области повезло.

На вопрос, кого из звезд вы бы хотели видеть в качестве ведущего мероприятия или музыкального исполнителя, чаще всего горожане называли Павла Волю и Григория Лепса.

Сами работодатели готовы отдать за московскую звезду от 30 до 40 тыс. рублей. И лишь 10% — до 100 тыс. рублей. Больше всего владельцы компаний хотят видеть на корпоративной вечеринке Михаила Галустяна и Андрея Малахова.

Выяснилось, что кузбассовцы знают плохо расценки знаменитых ведущих. Многие уверены, что за одно выступление Андрей Малахов берёт больше 400 тыс. рублей. В реальности суммы в разы больше — 2,4 млн. рублей за проведение мероприятия – это 81 средняя месячная зарплата в Кемерове (30,2 тыс. рублей).

Напомним, в октябре в Новокузнецке на частный юбилей приехали Дмитрий Дибров, Леонид Якубович, Валерий Сюткин, Екатерина Скулкина и др. Каждый за своё выступление просит около миллиона рублей.