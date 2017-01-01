Мороз и солнце: Погода на неделю в Новокузнецке

В ближайшие дни в Новокузнецке ожидается ясная погода. В ночные часы похолодает до -23°С.

Сегодня, 15 декабря, днём столбик термометра покажет -16°С. Ясно и без ветра. Ближе к вечеру похолодает до -19°С.

В субботу в ночные часы до -23°С, днём около -15°С. Возможен небольшой снег.

В воскресенье днём пасмурно при -12°С. Поднимется юго-западный ветер с порывами до 6 м/с.

В некоторых районах Кемеровской области в ночные часы воздух остынет до -32°С.