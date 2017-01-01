Уже сутки прошли: В Новокузнецке пропала школьница

Полиция просит кузбассовцев о помощи.

Вчера, 13 декабря, 14-летняя школьница Дарья Немкина ушла из дома в Новокузнецке. Пока о её местонахождении ничего неизвестно.

Сейчас сотрудниками полиции организован поиск пропавшей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, рост школьницы около 160 сантиметров, на вид 15 лет. Волос ярко-рыжий, телосложение среднее.

Дарья Немкина ушла из дома в чёрном длинном пуховике с капюшоном. Также на ней был коричневый шарф, коричневые ботинки и чёрные штаны. При себе был серый рюкзак, сообщает ВашГород.ру

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефону: 8-(3843)-31−15−15 или 02.