Учение свет: В России хотят продлить на год обучение в школе

Депутат от ЛДПР обратился к Министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением продлить срок обучения в школе ещё на один год. По словам автора идеи Василия Власова, это необходимо сделать, чтобы дети могли определиться с выбором профессии.

Планируется, что 12 класс будет профориентационным. Чтобы не сильно увеличивать нагрузку на детей, Власов предложил увеличить каникулы на месяц, передаёт Лента.ру.

«Подходы как к среднему и высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — отметил он.

Таким образом, он предлагает решить проблему на рынке труда – многие работают не по своей специальности.