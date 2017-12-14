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Новость от 14 Декабря 2017

Учение свет: В России хотят продлить на год обучение в школе

Депутат от ЛДПР обратился к Министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением продлить срок обучения в школе ещё на один год. По словам автора идеи Василия Власова, это необходимо сделать, чтобы дети могли определиться с выбором профессии.

Планируется, что 12 класс будет профориентационным. Чтобы не сильно увеличивать нагрузку на детей, Власов предложил увеличить каникулы на месяц, передаёт Лента.ру.  

 «Подходы как к среднему и высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — отметил он.

Таким образом, он предлагает решить проблему  на рынке труда – многие работают не по своей специальности.

novokuznetsk.su

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