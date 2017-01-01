Долги в тягость: Новокузнечане накопили большой долг за ЖКУ

По информации областной Госжилинспекции, жители Новокузнецка накопили долг свыше 1 млрд 781 млн рублей. Для сравнения, кемеровчане должны только 528 млн рублей.

В оправдание заметим, что по итогам ноября 2017 года, новокузнечане показали хорошую платёжную дисциплину (105%), и долг стал уменьшаться. При этом жители Мысков, Березовского, а также Мариинского района продолжают копить долги.

Средний показатель по области по итогам ноября 2017 года составил 98,7 %, сообщает АКО.

Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что более 81% россиян довольны услугами ЖКХ. Но многие россияне не разделяют мнение чиновника.