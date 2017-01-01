Время назад: Кузбассовцы бегут из региона, Новокузнецк без бренда, дело директора НМБ

Ровно год назад Кузбасс буквально бурлил от скандальных новостей. Мы продолжаем рубрику «Время назад» и вспоминаем события с 12 по 16 декабря 2016 года.

По итогам девяти месяцев 2016-го миграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа достигла 7915 человек. Только в Кузбассе миграционная убыль достигла за этот же период 723 человека. За этот период в нашу область приехало 58950 человек, а уехало 59673. Получается, что в прошлом году из региона уехало более 60 тысяч человек.

К сожалению, тенденция прослеживается и в этом году. Многие жители Новокузнецка покидают город в поисках счастья в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Большинство не устраивает плохая экология и отсутствие высокооплачиваемой работы.

Ещё одна новость огорчила кузбассовцев — с молотка пошла недвижимость кемеровского «Аквамаркета» (компания развивала розничную сеть «Акватория» в регионе). Залоговые кредиторы утвердили положения о продаже 33 объекта недвижимости банкрота.

За год ситуация с местными торговыми сетями только усугубилась — закрылись магазины сети «Чибис» и все точки торговой сети «Ближний» в Новокузнецке. В городе теперь активно осваиваются «Мария-ра», «Магнит» и «Пятёрочка».

До сих пор продолжается дело о банкротстве Новокузнецкого муниципального банка. 15 декабря 2016 года начался судебный процесс в отношении экс-директора НМБ Александра Павлова. Его обвиняют в хищении денежных средств на сумму более 4 млрд рублей

Следствие по делу продолжается. Последние новости можно узнать здесь.

В конце 2016 года администрация Новокузнецка приняла решение отказаться от разработки бренда города. На эти цели готовы были потратить 6 млн рублей.

Через несколько дней мэр Сергей Кузнецов прокомментировал это решение и подчеркнул, что конкурс отменили из-за жалобы Общероссийского народного фронта, который узрел в условиях ограничения для участников.

«Мы не можем нарушать хронологию закона, иначе нас всех свозят в Новосибирск», — пошутил мэр, имея в виду ситуацию с арестом двух заместителей губернатора Александра Данильченко и Алексея Иванова, экс-главы СК Кемеровской области Сергея Калинкина и олигарха Александра Щукина.