Мы преодолели два шока: Путин назвал главные причины экономического кризиса

Сейчас президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Он рассказал об экономических успехах в этом году, назвал самые активно-развивающие отрасли и назвал главные причины кризиса.

«Активно развиваются автопром, химическая отрасль, промышленность и фармацевтика. Рост ВВП — 1,6%, сельское хозяйство показало рекордный урожай (под 3%). Такого урожая вообще никогда не было. Мы вышли на первое место в мире по объёму экспорта зерна. Мы преодолели два шока в 2014 и 2015 — это снижение цен на энергоносители и санкции. Сейчас стали больше опираться на внутренний спрос, перешли в стадию уверенного развития. Кроме этого инвестиции достигли 23 млрд долларов — это лучший показатель за 4 года. Идёт оздоровление роста экономики», — заключил Владимир Путин.