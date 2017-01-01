Просто ориентир: Президент поставил тройку чиновникам за исполнение майских указов

Продолжается прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Он уже рассказал об экономическом росте и назвал главные причины экономического кризиса.

Речь зашла об исполнении майских указов, которые озвучил президент в 2012 году.

«Это был своеобразный ориентир. Но отмечу, что 93-94% майских указов исполнены. Ставилась задача ликвидации аварийного жилья – в целом задача решена. Правда, ветхое жильё мало чем отличается от аварийного. Практически решена проблема нехватки мест в детских садах. Во многих регионах эта задача решена полностью. Если раньше у нас в очередях было 1,5 млн детей, то теперь только 63 тыс. Поэтому в целом майские указы выполнены на удовлетворительно», — рассказал Владимир Путин.

Отметим, непосредственно в Новокузнецке проблема с переселением из аварийного жилья стоит очень остро. На днях горожане жаловались на дом, который может рухнуть в любой момент.