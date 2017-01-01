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Новость от 14 Декабря 2017

Good Line Open стал лауреатом премии «Медиа.2017»

Киберспортивный фестиваль Good Line Open стал лауреатом премии в области медиасобытий «Медиа.2017», организатором которого выступила «Кузбасская медиагруппа».

Good Line Open победил в номинации «Инновации». Уже почти 10 лет проходят киберфестивали от компании Good Line, на которых кузбассовцы знакомятся с современными технологиями компьютерных развлечений. В 2017 году киберфестиваль прошёл в Кемерове и в Новокузнецке.

«Мы благодарны высокой оценке кузбассовцев, которые отдали свои голоса нашему киберспортивному фестивалю Good Line Open. Мы уверены, что те, кто сейчас увлекается компьютерными играми, в будущем станут отличными разработчиками, техническими специалистами. То есть именно теми, на чей талант будет опираться экономика Кузбасса и всей России», — прокомментировал победу основатель компании Good Line Вячеслав Петров.

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