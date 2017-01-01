Какие сюрпризы ожидают новокузнечан на рынке жилья – разговор с экспертом

Если спросить новокузнечан, не обременённых избытком квадратных метров, какие у них претензии к городскому рынку жилья, то большинство особо не задумаются над ответом. Во-первых, новых домов строится мало – даже по сравнению с другими городами страны. А главное – есть немало сомнений по поводу качества квартир в новостройках. Однако люди по-прежнему встречаются, влюбляются, женятся – и женят своих детей. А значит – приобретают жильё.

По данным Росреестра, в Новокузнецке в 2016 году было оформлено 15 тысяч сделок по недвижимости, а в нынешнем году эта цифра уже больше на несколько тысяч. Выйдет ли наш город «из тени» строительных кризисов? Какие квартиры предпочитают покупать горожане? Какие прогнозы можно строить насчёт будущего городского рынка жилья? Какие ожидания новокузнечан оправдаются уже к новому году? На эти и другие вопросы отвечает руководитель строительного дивизиона, директор компании «УК Союз» Марина Леонидовна Брыксина.

– Марина Леонидовна, прежде всего, расскажите, что из себя представляет компания «УК Союз»? Давно ли вы на рынке?

– УК Союз – это инвестиционно-строительная компания. Мы управляем серьёзными ресурсами, позволяющими строить хорошее современное жильё и промышленные объекты. УК Союз можно назвать новым игроком, но с огромной историей и достижениями. Убедитесь в этом сами.

УК Союз объединяет гигантов строительного рынка Новокузнецка. Многие из них давно на слуху у новокузнечан. Например, наш генеральный подрядчик – всем в городе известный Южкузбасстрой, построивший в Новокузнецке основную часть жилых объектов. Нашим генеральным проектировщиком является проектный институт УглестринПроект, который занимается проектированием жилой и коммерческой недвижимости. Из самых громких работ: ТЦ «Сити Молл», «Ника», «Комета», «Глобус». Также в наш союз градообразующих предприятий входят Завод строительных изделий, производящий бетонные смеси и сборные железобетонные арматурные изделия и Сибирская машиностроительная компания, занимающаяся изготовлением метало конструкций и производством окон.

– Можно ли говорить, что на рынке строительства жилья в последнее время наблюдается оживление?

– Действительно, спрос на недвижимость начал расти, а именно он является главным двигателем рынка. Этому способствует и активный рост ипотечного кредитования с ощутимо снизившейся в этом году процентной ставкой, и уже хорошо отлаженная система по использованию материнского капитала для улучшения жилищных условий семей с детьми. Причём цены на первичном и вторичном рынках жилья в нашем городе практически сравнялись, так что в настоящее время у новокузнечан появилась хорошая возможность приобрести квартиры в современных новостройках и получить совсем другой уровень комфорта.

– То есть всё плохое уже позади?

– Я бы не стала выражаться так категорично. Да, есть определённые предпосылки для восстановления рынка жилья уже в ближайшем будущем. Минстрой, например, прогнозирует рост объёмов строительства жилой недвижимости на 5-8 процентов в год. Однако в целом строительный рынок страны обременён немалым количеством проблем, которые требуют срочного решения. Спрос на недвижимость вовсе не зашкаливает – он только стабилизируется. Но в любом случае можно утверждать, что обвала рынка жилья в Новокузнецке не будет.

– К проблемам строительного рынка относится банкротство застройщиков?

– Такая проблема, и правда, существует, хотя причины банкротств могут быть разными. Однако есть и общие тенденции. Например, низкую выживаемость в сегодняшних условиях демонстрируют небольшие предприятия. И поэтому на современном рынке строительства жилья сформировался тренд укрупнения компаний и объединения ресурсов. Сегодня могут успешно развиваться и строить жилые и коммерческие объекты требуемого качества и комфорта только крупные и наиболее стойкие союзы предприятий, имеющие хорошие работающие проекты.

– Что дало такое объединение компании «УК Союз»? Как расширились ваши возможности?

– Главное – теперь мы ведём объект от начала проектирования до факта передачи ключей хозяевам квартиры. А значит – отслеживаем весь технический цикл и, что очень важно, контролируем качество строительства на каждом его этапе и сдаём все свои объекты в срок. Разумеется, если речь идёт о хорошем жилье современного уровня, то построить такие дома сегодня невозможно без внедрения новых процессов, технологий, материалов. И у нас такая возможность есть – как и многие другие. Объединив гигантов городского строительства в высокоэффективный союз, мы используем ресурсы и огромный опыт каждого и сообща инвестируем серьёзные строительные проекты. Это настоящая синергия – полезное взаимодействие, эффект от которого превосходит суммарное действие всех сторон, если бы они действовали поодиночке.

– В последние годы новостройки в нашем городе появляются преимущественно в Новоильинском районе. Да и в ближайшие пять лет там ожидается строительство более полумиллиона квадратных метров жилья. А как же старый добрый Центральный район, с которого началась история Новокузнецка и чей облик был сформирован ещё во времена Советского Союза?

– Работа над обликом города и, в частности, над Центральным районом также никогда не прекращалась. Сейчас мы трудимся над завершением внешнего вида микрорайона «Новый город» по красной линии пр. Ермакова.

Уже к концу декабря сдаём новый современный 16 этажный жилой дом по пр. Пионерский, 64, которые завершат линию строительства по пр. Пионерский и значительно улучшат внешний вид центральных улиц.

Кроме этого, в «Новом городе» появится красивый Томский бульвар, где новокузнечане смогут гулять и приятно проводить время.

Уже приступили к строительству Комплекса из трёх жилых семиэтажных домов с первым в городе подземным тёплым паркингом. И всё это – совсем другой, современный уровень строительства, который инвестиционная компания «УК Союз» может себе позволить. Ведь мы строим дома для людей и хотим, чтобы в них обязательно поселилось счастье. Это главное в нашей работе. Именно поэтому особое внимание мы уделяем обычным потребностям обычных новокузнечан.

– Освободить дворы новокузнецких многоэтажек от «диких парковок», и правда, – задача для гигантов. А есть ли положительный опыт работы с потребностями населения? Какие пожелания уже удалось реализовать?

– К проектированию жилых объектов мы подходим комплексно: дома должны быть теплыми, комфортными, с удобными подъездами и лестничными маршами. Инфраструктура района должна развиваться. Жители наших домов имеют возможность уже сейчас пользоваться тёплой парковкой «Виктория-1» и «Виктория- 2». В шаговой доступности есть Торговые центры, фитнесс клубы, магазины, удобная транспортная развязка. Учитывая ощутимые зимние морозы, мы много раз пересмотрели все современные материалы и выбрали наиболее оптимальное решение для утепления наших домов. В итоге они стали в разы теплее. Также в новых постройка учли пожелания предыдущих жильцов, сделали натяжные потолки, стены выровнены по уровню и многое другое.

– Сейчас большинство новокузнечан, выбирая жильё, останавливаются на вариантах с ремонтом, чтобы уже не тратить на него ни время, ни деньги. А какие квартиры предлагает «УК Союз»?

– Сейчас новокузнечане, как и всегда, выбирают жилье по собственному вкусу. Мы же, учитывая пожелания, предлагаем возможность выбора. Вы можете заехать в уже отремонтированную квартиру от застройщика или купить «стены и пол» и самостоятельно сделать всё с нуля, воплощая свои самые смелые желания. Даже подъезды в наших домах спроектированы с учётом разных потребностей горожан. Например, мы устанавливаем просторные и надежные лифты OTIS, пандусы для мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями.

В общем, будем рады, видеть новокузнечан среди жильцов наших домов. Приходите в офис продаж по пр. Ермакова, 30а и выбирайте свою квартиру.

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