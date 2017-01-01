Обманул Путина: Бизнесмен обманом попал на пресс-конференцию президента

Бизнесмен из Мурманска назвался журналистом, чтобы задать вопрос Путину.

Накануне в ходе пресс-конференции Владимира Путина один из журналистов заявил, что необходимо изменить ценообразование на рынке рыбной продукции и возмутился, что рыба стоит дороже курицы.

Он говорил около шести минут, а затем признался, что он не журналист, а директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб.

Михаил Зуб: «Я вас обманул. Я не журналист никакой. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что это очень плохо, но поблагодарил за признание.