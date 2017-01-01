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Новость от 15 Декабря 2017

Обманул Путина: Бизнесмен обманом попал на пресс-конференцию президента

Бизнесмен из Мурманска назвался журналистом, чтобы задать вопрос Путину.

Накануне в ходе пресс-конференции Владимира Путина один из журналистов заявил, что необходимо изменить ценообразование на рынке рыбной продукции и возмутился, что рыба стоит дороже курицы.

Он говорил около шести минут, а затем признался, что он не журналист, а директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб.

Михаил Зуб: «Я вас обманул. Я не журналист никакой. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что это очень плохо, но поблагодарил за признание.

Михаил Зуб: «Я знаю, что это плохо, но мы три с половиной года землю жуем зубами, мы рвемся для того, чтобы выжить. И мы знаем, как выжить. У нас 300 рублей рыба стоит, а мы должны продавать рыбу так же, как курицу! Делайте со мной что хотите — да, я сюда пришел незаконно».

Путин не стал комментировать обман со стороны директора рыбозавода, но заверил его, что будет предпринимать меры для решения данной проблемы.

novokuznetsk.su

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