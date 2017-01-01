«Власть никого не боится» — Путин рассказал, кто такой Навальный

Накануне прошла большая пресс-конференция, где президент Владимир Путин в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов. В зале присутствовала и Ксения Собчак, которая спросила про оппозиционера Алексея Навального и почему его не пускают на выборы президента.

Президент в ответе подчеркнул, что не допустить повторения ситуации на Украине и заявил, что власть никого не боялась и не боится, но она не должна походить на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды и смотрит, как государство превращается в мутную лужу.

«У оппозиции должна быть ясная, позитивная программа действий. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали тут десятки Саакашвили и дестабилизировали ситуацию в стране, а мы бы жили от одного майдана к другому?» —заключил он. Через несколько часов Навальный ответил президенту.

Напомним, оппозиционер в разны городах России довольно часто устраивает митинги и пикеты. Недавно приезжал в Новокузнецк, несколько раз был в Кемерове, каждый раз собирая толпы народа. На днях Навальный опубликовал предвыборную программу. Но Кремль ещё осенью напомнил, что политик не сможет принять участие в выборах из-за судимости.