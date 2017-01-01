Что нас ждёт в новогоднюю ночь – предсказания на 2018 год

Какие предсказания готовит новокузнечанам новогодняя ночь? Тут и экстрасенсом быть не надо, чтобы с уверенностью утверждать – любителей ленивого отдыха ждут «Ирония судьбы» по телевизору и «тазик» оливье. Ну а всех, кто в Новый год собирается по-настоящему повеселиться, – конечно же, бар «Doski»!

Предсказание №1: с вечера 31 декабря до утра 1 января в баре «Doski» будет очень жарко! В новогодней программе – Welcome с шампанским, пианист и саксофон, интерактивы и музыкальные паузы, 8000 хлопушек для всех гостей и всевозможные шоу – крио, лазерное, бумажное. А ещё проводы старого года и встреча нового, заводной ведущий и отзывчивый диджей, Дед Мороз и Снегурочка, поздравление от президента России и персональный фейерверк во все ночные новокузнецкие небеса. И, разумеется, «туса-джуса» до самого утра!

Предсказание №2: будет вкусно! В новогоднем меню бара «Doski» – 36 вариантов горячих и холодных закусок, салатов, роллов, горячих блюд, гарниров, десертов. А также 14 видов безалкогольных и 65 видов алкогольных напитков. Кстати, бар «Doski» входит в число баров-партнёров «Public Group», известной своими высокими стандартами качества – напитков и блюд, эмоций и неповторимой атмосферы – и при этом доступными ценами.

Предсказание №3: это будет самый тусовочный Новый год! В баре «Doski» могут с комфортом веселиться одновременно 500 гостей. При этом сервис, как всегда, остаётся на уровне – ведь здесь ценят каждого гостя, и все гости это прекрасно чувствуют.

А чтобы как следует «раскачать» Новый год, ежедневные новогодние праздники в баре «Doski» стартуют уже 18 декабря! Новокузнечан ждут конкурсы и подарки, Дед Мороз со Снегурочкой и новые шоу-программы, выступления городских артистов и вкусное обновлённое меню. Так что выбирайте любое число или сразу несколько дат и просто присоединяйтесь к общему веселью!

Цены новогодних встреч в баре «Doski» – 1000-2000 рублей + 1000 рублей «предзаказ». Бронируйте свой Новый год заранее и встречайте любимый праздник так, чтобы в наступающем году для вас сбывались только самые лучшие предсказания!

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