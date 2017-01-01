Не достроят: В Кузбассе суд признал банкротом шахту УК «Заречная»

Строящуюся шахту «Сибирская» в Полысаево признана банкротом. Предприятие входит в группу УК «Заречная».

Конкурсное производство в компании введено на 6 месяцев. Кредиторская задолженность «Сибирской» составляет 570 миллионов рублей, из которых 460 миллионов приходится на требования предприятий УК «Заречная».

«Шахта «Сибирская» была приобретена в 2010 году. Шахта расположена на горном отводе бывшей шахты «Кузнецкая». Запасы угля с учётом резервного блока составляют 445 млн тонн марки «Г».

Ранее суд признал АО «Шахта «Алексиевская» и ООО «Угольная компания «Заречная» банкротом.