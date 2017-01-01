Путин бабай, а не бай-бай: Яркие цитаты и итоги пресс-конференции президента

Накануне своего четвертого избрания на должность главы страны Владимир Путин ни в коем случае не собирается говорить нам до свидания, а вживается в роль “бабая“ (дедушки) российской политики: опытного государственного деятеля, который все знает наперед и которого ничем невозможно удивить.
Пообщаться с президентом пришли более тысячи журналистов федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации. Разговор продолжался более четырех часов. За это время, глава государства ответил на 52 вопроса.
Время общения Владимира Путина с представителями прессы не ограничено, но все 1300 аккредитованных журналистов задать свой вопрос, конечно, не успеют. Вопросов к Владимиру Путину много, но к самым острым темам возвращаются не один раз. Сразу несколько журналистов просят президента оценить работу правительства.
«Вы сказали, что в целом вы оцениваете деятельность правительства удовлетворительно. То есть на троечку», — сказал Александр Юнашев из Life News.
«У нас нет 5, 7, 10-бальной системы. Есть удовлетворительно и неудовлетворительно. Я оцениваю, как удовлетворительно», — возразил президент.
«Любая критика в сторону министров сразу же порождает слухи об отставке правительства. Министрам что, пора уже собирать вещи? Или кто-то еще может остаться поработать»? – не унимался журналист.
«Я же сказал, что оцениваю работу правительства как удовлетворительную. И вообще полагаю, что самое плохое, что может быть, это кадровая чехарда. Разумеется, в рамках этой работы есть какие-то вещи, которые можно и нужно было бы, на мой взгляд, делать энергичнее, более эффективно, энергично. Это сложная работа. И потенциал действующего правительства далеко еще не реализован», — ответил Владимир Путин.
Несколько раз возвращаются и к теме Украины. Договоренность о снижении цен на газ и поддержке экономики вложениями в ценные бумаги российские и украинские СМИ, правда, комментируют совсем по-разному.
«Владимир Владимирович, Вы раньше не раз говорили о том, что »хватит субсидировать экономику Украины«. Так чем можно объяснить такую щедрость в отношении Украины сейчас»?, — спросил у президента Александр Чудодеев из журнала «Итоги».
Роман Цимбалюк из украинского агентства «УНИАН» в высказываниях был категоричнее своего российского коллеги.
«Вы три года душили Украину ценами на газ. И тут неожиданно цену снизили. Вот эти 15 миллиардов — это отказ Украины от ассоциации? И сколько вы еще готовы заплатить, чтобы окончательно отвадить официальный Киев смотреть в сторону Европы», — спросил он.
Президент отшучивается: «Ну вот, уже разговор пошел серьезный. А сколько вам надо»?
Владимир Путин вынужден уточнить: 15 миллиардов вовсе не взятка Киеву за отказ от Евроинтеграции. И в то же время, не щедрое пожертвование. Деньги вложены в ценные бумаги на выгодных условиях.
«Совершенно серьезно вам скажу, без всякой иронии. Мы часто употребляем словосочетания »братская страна«, »братский народ«. И сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении: и экономическом, и социальном, и политическом. У нас очень большой уровень кооперации и мы понимаем, на сколько часть нашей промышленности связана и зависит от благополучия в Украине таких предприятий-смежников. Поэтому для нас это и политическое, и прагматично-экономическое решение», — уже серьезно говорит президент.
При этом Москва вмешиваться во внутренние дела Киева не будет. И продолжит сотрудничество вне зависимости от того, подпишет Украина соглашение с Евросоюзом или нет. Правда, реальных его сторонников, уверен Путин, не так уж много. А антироссийская риторика на Майдане в основном от неинформированности.
«Очень легко спекулировать на этих вопросах. »Хотите жить как в Париже?« — »Хотим!« — »Давайте подписывать!« А кто бы сказал: »Давайте почитаем!«? Вы читали, что там написано? Нет. Никто же ни фига не читает! Вы читать умеете? Посмотрите, что там написано: рынки открыть, денег нет, нормы торговые и технические регламенты ввести европейские. Значит, промышленность надо закрыть, сельское хозяйство развиваться не будет. Я уже сказал, это абсолютно явный крен туда — становиться сельхозпридатком еврозоны, но это выбор кого-то. Хорошо, пожалуйста, их выбор», — заметил президент.
Спрашивают Владимира Путина о возможной отмене выборов мэров. Слухов на эту тему ходило немало. Но президент отвечает однозначно.
«Мэров, конечно, только выбирать. Мы — члены Европейской хартии. Но дело даже не только в этом. Муниципальный уровень — это самый близкий уровень власти к людям, к народу. И поэтому, конечно, это должны быть такие люди, которых граждане знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию по развитию своего поселка или города», — считает глава государства.
Блок вопросов посвящен экономической политике. В этом году Россия вошла в сотню лучших стран для ведения бизнеса. К 2018 году ставит цель оказаться в двадцатке. Для этого правительство уже утвердило ряд срочных мер по поддержке бизнеса.
«На бумаге кажется, что все гладко, в частности, недавно Агентство стратегических инициатив отчитывалось около половины всех мероприятий из »дорожных карт« уже реализованы. Но когда я и мои коллеги приезжаем в регионы, и беседуем с предпринимателями, то там говорят, что не то, что какие-то »дорожные карты«, а, что называется, »бездорожье« полное иногда», — рассказала корреспондент «ТВ Центра».
«Думаю, что вполне естественно, что и предпринимательское сообщество чем-то остается недовольным, потому что хочется все и сразу. Но все-таки происходят, и происходят положительные изменения. И дело не только в рейтингах, что на самом деле важно, но не является принципиальным и важнейшим показателем. Вот этот »Doing Business« — в принципе серьезный рейтинг, но нам нужно создавать свои собственные. Именно поэтому в 81 субъекте Федерации мы сейчас это будем делать с приглашением предпринимательского сообщества из вашего региона, чтобы они на месте прямо смотрели, что нужно», — ответил Путин.
Не обошлось на пресс-конференции и без подарков и сюрпризов. Одни дарили Владимиру Путину мягкие игрушки, другие просили помочь с проведением корпоратива. Журналист газеты «Народное вече», запомнившаяся коллегам еще с прошлой пресс-конференции государства, удивить президента смогла и в этот раз.
«Владимир Владимирович, для вас этот вопрос будет очень тяжелый. Прошу на него не отвечать. У вас будет год, чтобы принять стратегическое решение, не смейтесь.… По Конституции недра принадлежат народу, нефть и газ и все ископаемые. Давайте национализируем это все. И тогда у нас проблем не будет», — дала совет главе государства Мария Соловьенко.
«Наша государственная задача заключается в том, чтобы обеспечить государственные интересы, заключается не в том, чтобы их национализировать и отобрать. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить такие условия их функционирования, чтобы они работали, работая, получали прибыль в России, платили полным рублем здесь налоги, чтобы они уходили, как я говорил в послании, из офшоров. Это нам нужно обеспечить, причем мы это можем сделать в рамках рыночной экономики, совсем не обязательно лишать акционеров их собственности», — сказал глава государства.
Накануне по инициативе президента Госдума объявила амнистию в честь 20-летия Конституции. Под ее действие попадают и активисты Greenpeace, атаковавшие платформу «Приразломная», участницы скандальной группы Pussy Riot и фигуранты «болотного дела». Правда, не все. У Владимира Путина спрашивают, почему вместе с участниками тех погромов в центре столицы не выйдут и те, кто беспорядки организовывал.
«Дело совершенно не в том, что кто-то сорвал погон с сотрудника милиции или ударил его, что само по себе недопустимо и плохо. Для нашего общества опасность заключается в том, что если мы позволим кому бы то ни было так обращаться с сотрудниками правоохранительных органов, то тогда (а сейчас об этом в основном говорят представители так называемого либерального спектра нашего общества) не сложно представить ситуацию, когда выйдут на улицу представители других политических групп, скажем, националисты, и начнут молотить вот эту либеральную интеллигенцию. Тогда она скажет нам и полиции: »Караул! Ретуйте, громадяне!« Так, правильно по-украински? Значит, спасайте. А полиция скажет: »Нет, теперь вы сами себя спасайте, потому что закон нас не защищает«. И начнется полный хаос. Ответственность власти, если у нее эта ответственность есть, должна состоять в том, чтобы никому не было позволено вот так грубо нарушать закон», — заявил Владимир Путин.
В заключении президент отметил: такие пресс-конференции для него не только возможность донести свою точку зрения на самые острые вопросы, но и услышать о проблемах, которые часто не попадают в официальные отчеты.
Было на встреча с журналистами и много ярких цитат и выражений от Владимира Путина.
Об оппозиции
- «По поводу оппозиции: почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать».
- «Оппозиция должна выйти с ясной понятной людям программой позитивных действий».
- «Вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Вы хотите, чтобы у нас были попытки государственных переворотов?»
О действующей власти
- «Я вас уверяю: власть никого не боялась и никого не боится, но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах, а сегодня на Украине происходит»
О Саакашвили
- «Что делает Саакашвили — это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?»
О военных расходах
- «Те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую».
- (Анекдот о сыне бывшего офицера, который обменял у соседского мальчишки отцовский кортик на часы).
«Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут».
О фермере, ставшем фигурантом дела из-за GPS-маячка на корове
- «Я даже не знаю, что есть такая статья (о незаконном обороте спецсредств. — Прим. ред.), обязательно посмотрю <…>. По поводу того, что нельзя прикрепить (GPS. — Прим. ред.) к корове? Первый раз слышу. Знаю, что котам даже привинчивают GPRS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Не знаю, в чем проблема с коровой, наверное, это нужно как-то отрегулировать, я постараюсь это сделать».
Об американских конгрессменах
- «Ваши конгрессмены, сенаторы так хорошо выглядят, красивые у них костюмы, рубашки, они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента (США), чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и Ирана. Вы вообще нормальные люди?»
О бабае
- «Я видел там девушка плакат поднимала, на котором написано: »Путин, бай-бай«. Давайте заострим».
(Оказалось, что на плакате было написано другое слово — «бабай» — дедушка по-татарски).
- «А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините».
О Трампе
- «С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было »ты« или »вы«, перешли бы мы на »ты«? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями».
Об обвинениях в причастности России к крушению Ту-154
- «Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица».
- «Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там (в Польше. — Прим. ред.) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет. — Прим. ред.) пробрались и положили взрывчатку что ли?
О Родченкове
- Что странно для меня, человека, который в специальных службах долгое время проработал: он ведь всю эту гадость (допинг) таскал из Северной Америки — из США и Канады. Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет«.
- »Как так получилось, что такой вот субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры, — ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но теперь уже чего об этом говорить«.