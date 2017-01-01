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Новость от 15 Декабря 2017

Ветер в голове: В Новокузнецке нашли пропавшую школьницу

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области рассказали о пропавшей девочке в Новокузнецке. Она ушла из школы и о её местонахождении никто не знал больше суток.

Полицейские сообщили, что 14-летнюю школьницу нашли. Она здорова и не имеет никаких увечий.

«Ребёнок не пострадал от действий злоумышленников: никаких преступлений в отношении неё не совершалось», — уточнили в ведомстве.

Где она была всё это время и почему пропала – не сообщается.

novokuznetsk.su

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