Ветер в голове: В Новокузнецке нашли пропавшую школьницу

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области рассказали о пропавшей девочке в Новокузнецке. Она ушла из школы и о её местонахождении никто не знал больше суток.

Полицейские сообщили, что 14-летнюю школьницу нашли. Она здорова и не имеет никаких увечий.

«Ребёнок не пострадал от действий злоумышленников: никаких преступлений в отношении неё не совершалось», — уточнили в ведомстве.

Где она была всё это время и почему пропала – не сообщается.