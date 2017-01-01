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Новость от 15 Декабря 2017

Есть чем гордиться: Бензин в Кузбассе дорожает почти в два раза быстрее, чем по стране

Росстат сообщил, что за неделю с 4 по 10 декабря бензин в России в среднем подорожал на 0,5% к уровню предыдущего отчётного периода.

Литр бензина в среднем по стране подорожал на 18 копеек и теперь стоит 38,87 рубля.

Кузбасс оказался в тройке лидеров по ростам цен на бензин. По данным Росстата, за отчётный период максимальный рост произошёл в Чите — 1,4%, в Твери и Кемерове — на 0,9%.

Средняя стоимость бензина АИ-92 по России составляет 37,77 рубля, 95-го — 40,85 рубля.

В Кузбассе сегодня 92-й отпускают на заправках по 36,90, а 95-й — 39,15 — 39,40 рубля.

Хронику подорожания бензина за последние пять лет можно посмотреть здесь.

novokuznetsk.su

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