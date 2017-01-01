Летим низенько: В России создадут воздушную ГАИ

За дронами будут следить сотрудники ГАИ. Члены госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) разработали и вынесли на обсуждение пакет предложений.

По сути, есть два основных предложения – создать новый сегмент воздушного пространства (до 150 метров) и разрешить в ней любые полёты без разрешения.

А второе предложение сводится к идее возложить на ГАИ надзор за безопасностью движения воздушных судов на сверхмалых высотах. А позже создать специальное ведомство, передаёт газета Известия.

Сейчас в России нельзя поднимать дрон в воздух без разрешения. В дальнейшем планируется свести к минимуму регулирование в сверхмалой авиации, для чего и обособляется новая полетная зона.