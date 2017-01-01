В интересах каждого: Обычные водители смогут пользоваться парковками для инвалидов

Главе МВД Владимиру Колокольцеву предложили внести поправки в ПДД и разрешить обычным водителям пользоваться парковками для инвалидов, если они перевозят людей с ограниченными возможностями.

Сейчас можно на таких парковках высаживать людей с нарушением здоровья, но после этого водитель должен сразу переехать на другое место – иначе штраф и увоз авто на спецстоянку.

Если поправки будут приняты, то пользоваться парковкой для инвалидов смогут водители машин, на которых есть знак «инвалид», сообщает РТ.

Ранее кузбассовец предложил ввести дополнительный штраф для водителей общественного транспорта.