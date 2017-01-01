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Новость от 15 Декабря 2017

До -32 °С: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

На территории Кемеровской области установилась ясная и морозная погода. Синоптики предупреждают, что в ночные часы в некоторых районах области похолодает до -32 °С.

В связи с этим специалисты напоминают о необходимости тепло одеваться и отказаться от долгого пребывания на улице, чтобы избежать негативных последствий для здоровья организма.

Помимо этого, лучше отказаться от алкогольных напитков и в случае долгой поездки брать с собой много тёплых вещей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 15-17 декабря 2017 г.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

15.12

-16,-21,

при прояснениях

-25,-30

-9,-14,

местами до -18

Юго-западный

2-7, местами по северу порывы ночью до 12, днем до 15

Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземки, местами туман, изморозь. На дорогах гололедица

16.12

-17,-22,

при прояснениях -27, -32

-12,-17,

местами -5,-10

Западный

3-8, местами порывы до 14

Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица

 

17.12

-17,-22,

при прояснениях -27, -32

-12,-17,

местами -5,-10

Западный

3-8, местами порывы до 13

Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица

 

 

novokuznetsk.su

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