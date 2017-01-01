До -32 °С: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

На территории Кемеровской области установилась ясная и морозная погода. Синоптики предупреждают, что в ночные часы в некоторых районах области похолодает до -32 °С.
В связи с этим специалисты напоминают о необходимости тепло одеваться и отказаться от долгого пребывания на улице, чтобы избежать негативных последствий для здоровья организма.
Помимо этого, лучше отказаться от алкогольных напитков и в случае долгой поездки брать с собой много тёплых вещей.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 15-17 декабря 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
15.12
|
-16,-21,
при прояснениях
-25,-30
|
-9,-14,
местами до -18
|
Юго-западный
|
2-7, местами по северу порывы ночью до 12, днем до 15
|
Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, поземки, местами туман, изморозь. На дорогах гололедица
|
16.12
|
-17,-22,
при прояснениях -27, -32
|
-12,-17,
местами -5,-10
|
Западный
|
3-8, местами порывы до 14
|
Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица
|
17.12
|
-17,-22,
при прояснениях -27, -32
|
-12,-17,
местами -5,-10
|
Западный
|
3-8, местами порывы до 13
|
Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица
novokuznetsk.su
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