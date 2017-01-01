До -32 °С: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

На территории Кемеровской области установилась ясная и морозная погода. Синоптики предупреждают, что в ночные часы в некоторых районах области похолодает до -32 °С.

В связи с этим специалисты напоминают о необходимости тепло одеваться и отказаться от долгого пребывания на улице, чтобы избежать негативных последствий для здоровья организма.

Помимо этого, лучше отказаться от алкогольных напитков и в случае долгой поездки брать с собой много тёплых вещей.